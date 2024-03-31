Candaş Tolga Işık 1 metrelik oy pusulasına isyan etti: 'Bu ne lan'

Türkiye bugün, 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına oy kullanmaya gidiyor.

Her sene olduğu gibi bu seçim döneminde de vatandaşların eleştirdiği birçok konu oldu. Seçim döneminde en fazla eleştirilen ve dikkat çeken şeylerden biri de oy pusulalarının çok uzun olmasıydı.

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Oy pusulalarının uzunluğu İstanbul'da 97 santim, Ankara'da 79 santim, İzmir'de ise 86 santim olarak belirlendi.

Vatandaşların zarflara sığdırmakta zorluk çektiği oy pusulalarına isyan eden kişilerden biri de gazeteci Candaş Tolga Işık oldu.

Işık, neredeyse 1 metre uzunluğunda olan oy pusulalarına sosyal medya hesabından "Bir dahaki seçimde direkt kendimizi katlayıp sokalım zarfa! Bu ne lan 1 metre pusula mı olur. Origami sanatçısı mıyım ben?" diyerek isyan etti.