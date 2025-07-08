Cani adam eşini ve 2 kızını bıçakladı

Kaynak: DHA
Cani adam eşini ve 2 kızını bıçakladı

Batman’da bir aile facia korku dolu anların yaşanmasına nede oldu. İ.A, eşi G.A tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.E kavgayı ayırmaya çalışan 2 kızını bıçakladı. Olay sonrası evden kaçan şüpheli saklandığı cami tuvaletinde yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Pazaryeri Mahallesi'nde meydana geldi. İ.A. ile eşi G.A. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İ.A., eşi G.A.'yı ve kavgayı ayırmaya çalışan kızları A.A. (22) ile E.A.'yı (23) bıçakla yaraladı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. G.A.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayın ardından kaçan İ.A., saklandığı cami tuvaletinde olayda kullandığı bıçakla yakalandı. İ.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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