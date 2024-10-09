Cani Semih Çelik, babasını da öldürme planları yapmış! Cinayette 5'li bıçak detayı

İstanbul’un fatih ilçesinde 4 Ekim Cuma günü 19 yaşlarındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i vahşice katleden Semih Çelik ile ilgili dikkat çeken ayrıntılar gelmeye dveam ediyor.

Katil Semih Çelik, Ayşenur’u Eyüpsultan'daki evinde boğazını kesip, İkbal’i de Edirnekapı surlarında katledip parçalara ayırdıktan sonra yaşamına son vermişti.

'BABA SENİ NASIL ÖLDÜREYİM?'

Kan donduran cinayete dair detaylar araştırılmaya devam ederken Semih Çelik’le ilgili çapıcı yeni bir bilgi daha ortaya çıktı.

Yeni Şafak’ın haberine göre, cinayetlerden sonra polislere ifade veren cani Semih Çelik’in babası A. Çelik’in “Kızları tanırım. Onlar öldürülmeden 1 gün önce iş çıkışı yorgun halde eve geldim. Semih bana ‘Baba seni nasıl öldüreyim?’ diye sordu. Bunu defalarca tekrar etti” dediği iddia edildi.

5'Lİ BIÇAK SETİ DETAYI

Öte yandan katilin her iki cinayette de 5’li bıçak seti kullandığı tespit edildi. Çelik’in, aldığı bıçak setini cinayetten önce Edirnekapı surlarına götürdüğü belirlendi.