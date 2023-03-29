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Çankaya’da bahçıvanlık eğitimleri için başvurular başlıyor

Ankara Çankaya Belediyesi’nin 2011 yılından bu yana sürdürdüğü bahçıvanlık eğitimleri için başvurular, 3 Nisan’da başlıyor. Eğitimlerden, başvuran ilk 300 yurttaş yararlanacak. 

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 11:47
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Çankaya’da bahçıvanlık eğitimleri için başvurular başlıyor

Çankaya’da bahçıvanlık eğitimleri için başvurular başlıyor
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ANKA'da yer alan habere göre, Çankaya Belediyesi, şimdiye dek bin 255 kişinin katılarak sertifika aldığı bahçıvanlık eğitimlerinin bu yıl 11’incisi düzenleniyor. Yılmaz Güney Sahnesi’nde verilecek eğitimlerde, küçük bahçelerin düzenlenmesinde temel unsurlardan başlanarak dış ve iç mekan bitkileri, budama, aşılama, meyve ağaçları, çim alan bakımı, yağmur suyu hasadı, temel sebzecilik ve arıcılık konuları anlatılacak. Eğitimler, 28 Nisan’da sona erecek.

Bu yıl kuraklık da göz önünde bulundurularak çim alanlara alternatif az su isteyen bitkiler ve geçen yılda olduğu gibi yağmur suyundan yararlanma konularının da dahil edildiği eğitimlerden, ilk başvuruda bulunan 300 yurttaş yararlanmaya hak kazanacak.

Bahçıvanlık eğitiminden yararlanmak isteyenler, Çankaya Belediyesi’nin https://basvuru.cankaya.bel.tr/bahcivanlik adresinden çevrim içi olarak başvuruda bulunabilecek. Başvuru kabulü, başvuranlara e-posta yoluyla bildirilecek.

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