Çankırı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Çankırı'da çeşitli etkinlik ve törenler düzenlendi. Çelenk sunumuyla başlayan programın ardından Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar makamında tebrikleri kabul etti. Tebrik kabulünün ardından Milli İrade Meydanında tören düzenlendi. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Cumhur Yazgan ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, araç üzerinde protokol üyeleri ve vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmanın ardından tören halk oyunları gösterisi, tören geçişi ile sona erdi.