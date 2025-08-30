Çankırı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çankırı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Çankırı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Çankırı'da çeşitli etkinlik ve törenler düzenlendi. Çelenk sunumuyla başlayan programın ardından Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar makamında tebrikleri kabul etti. Tebrik kabulünün ardından Milli İrade Meydanında tören düzenlendi. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Cumhur Yazgan ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, araç üzerinde protokol üyeleri ve vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmanın ardından tören halk oyunları gösterisi, tören geçişi ile sona erdi.

Çankırı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Çankırı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Çankırı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Son Haberler
Bursa’da ‘Yaren’ leylek şaşırttı! Bu yıl erken veda etti: Gidişi sosyal medyada yankı uyandırdı
Bursa’da ‘Yaren’ leylek şaşırttı! Bu yıl erken veda etti: Gidişi sosyal medyada yankı uyandırdı
Temizlik işçisinin bayrak hassasiyeti duygulandırdı!
Temizlik işçisinin bayrak hassasiyeti duygulandırdı!
Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Fenerbahçe'ye..."
Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Fenerbahçe'ye..."
Edirne'de 800 atlet 'zafer' için koşacak!
Edirne'de 800 atlet 'zafer' için koşacak!
Siirt’te kontrolden çıkan pikap yol kenarına savruldu
Siirt’te kontrolden çıkan pikap yol kenarına savruldu