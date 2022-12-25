Çankırı'da kar yağışı etkili olmaya başladı 

Çankırı’nın D100 karayolu geçişindeki Çerkeş, Atlaracalar, Kurşunlu ve Ilgaz ilçelerinde kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar sebebiyle ilçeler beyaza büründü. İlçeler üzerindeki D100 karayolunda kar yağışı sebebiyle sürücüler yavaşlayarak ilerliyor.
Karayolları ekipleri ise kar yağışı öncesinde önlem alarak tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri sürücülere tedbirli araç kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. (İHA)
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