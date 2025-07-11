Çankırı’daki orman yangını kontrol altında

Olay, dün akşam saatlerinde Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Yuvasaray ve Çeltikbaşı köyü arasında bulunan ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye, Çankırı, Kastamonu, Ankara ve Kırıkkale'den çok sayıda orman, itfaiye, AFAD ekipleri ile su tankerleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler gece boyunca yangına müdahaleyi sürdürdü. Sabah saatleri itibarıyla ili yangın söndürme helikopteriyle de söndürme çalışmalarına destek verildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın saat 09.30 itibarıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Konuyla ilgili Çankırı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "10 Temmuz tarihinde saat 19.09'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Ilgaz ilçemiz Çeltikbaşı mevkiinde duman görüldüğüne dair yapılan ihbar üzerine, ekiplerimiz hızla harekete geçerek saat 19.24 itibariyle yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirmiştir. Yangına müdahale sürecinde 2 helikopter, 36 arazöz, 20 su tankeri, 36 pick-up araç, 1 adet 88 amfibik araç, 1 greyder, 1 dozer olmak üzere toplam 98 araç ve 412 personel görev yapmaktadır. Havadan ve karadan sürdürülen aralıksız müdahale neticesinde yangın kısmen kontrol altına alınmış, ilerleyişi durdurulmuş ve bölgedeki risk en aza indirilmiştir. Şu anda soğutma çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir. Yangın söndürme çalışmalarında Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye, jandarma, emniyet, belediye ekipleri ve Sivil Toplum Kuruluşları görev almıştır. Yangının çevre yerleşim alanlarına ve doğal yaşama daha fazla zarar vermemesi için alan kontrolü ve güvenlik önlemleri titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, 6 Temmuz'da da aynı mevkiide çıkan orman yangınında ise yaklaşık 4 hektarlık bir alanda hasar meydana gelmişti.