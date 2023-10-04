Canlı bomba saldırısında bulunan ikinci teröristin kimliği de belli oldu

Ankara Kızılay'da Bakanlığın önündeki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği, saldırının gerçekleştiği günden bir gün sonra açıklanmıştı.

Terör örgütü PKK/KCK üyesi “Kanivar Erdal” kod adlı Hasan Oğuz olduğu belirlenmişti.

İKİNCİ TERÖRİSTİN KİMLİĞİ DE BELLİ OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığına yönelik 2 terörist tarafından dün düzenlenen hain saldırı girişiminin, kahraman polislerin anında karşılık vermeleri neticesinde engellendiği ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden ikincisinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olan Özkan Şahin olduğu tespit edildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

01.10.2023 tarihinde Bakanlığımıza yönelik 2 terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti.

Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmişti.

Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin de BTÖ (PKK/KCK) üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edilmiştir.

Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 04.10.2023 – Saat 06.30

Diğer terörist ise yine DNA testi sonucunda kimliğine ulaşılmış ve BTÖ (PKKKCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu ortaya çıkmıştı.

Hain saldırıyla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmada bakanlığın içine sızmaya çalışırken etkisiz hale getirilen teröristin kimliği tespit edilmişti.

Teröristin 10 yıl önce Mersin'den terör örgütüne katılan ve sözde Özel Kuvvet eğitimi aldığı belirtilen 27 yaşındaki Kaniver Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu, 2018 yılında hakkında arama kararı çıkartıldığı öğrenilmişti.

BAKAN YERLİKAYA'DAN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti.

Polislere geçmiş olsun dileklerini ileten, sağlık durumlarına ilişkin bilgi alan Yerlikaya, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralı polis memurlarının durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

İlk olarak Demirel'i ziyaret ettiğini, yaralı polis memurunun moralinin yüksek olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Ona bir sürpriz hazırladık, Sayın Cumhurbaşkanı'mızla telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı'mız kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti, dua etti. Alim son derece gurur duydu." diye konuştu.

Demirel ailesi ile de görüştüklerini bildiren Yerlikaya, sonrasında diğer yaralı polis memuru Karataş'ı ziyaret ettiğini söyledi.

Ailesi Erzurum'dan gelen Karataş'ın da moralinin yerinde olduğunu bildiren Yerlikaya, "Küçük bir operasyon geçirdi. Operasyonunun başarılı olduğunu öğrendik." bilgisini verdi.

"Kahramanlarımızla iftihar ediyoruz." diyen Yerlikaya, vatandaşların alçak saldırının akamete uğratılmasını sağlayan tüm emniyet personeliyle gurur duyduğunu vurguladı.

Yaralı polis memurlarının durumlarının yakından takip edildiğini bildiren Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerce katledilen ve aracı gasbedilen şehit veteriner teknikeri Mikail Bozlağan için bugün Kayseri'de düzenlenen cenaze törenine katıldıklarını hatırlattı.

Bozlağan'a rahmet, ailesine sabır dileklerini ifade eden Yerlikaya, "Eşini, annesini, 6 aylık yavrusunu görünce çok duygulandım." dedi.

"SON ÇIRPINIŞLARI"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Alçak hain terör hiçbir zaman başarılı olamayacak. Son çırpınışları. Her noktada, yurt içinde-yurt dışında, Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, MİT, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararlılığı, cesareti, azmiyle, Allah'ın izniyle onlara dünyayı dar ediyoruz, etmeye devam ediyoruz. İnanarak söylüyoruz, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azimle, kararlılıkla mücadele edeceğiz." dedi.

Ankara'ya bir kez daha "geçmiş olsun" dileklerinde bulunan Yerlikaya, "DNA testi sonunda netleşen o hain teröristin kimliğini paylaştık. Emin olun, netleşen her bilgiyi anında sizlerle paylaşacağız." diye konuştu.

Menfur saldırı girişimi sonrasında İçişleri Bakanlığına geçmiş olsun dileklerini ileten, kahraman polisleri tebrik eden herkese teşekkür eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin duaları bizimle olduğu müddetçe, Allah'ın izniyle, güvenlik güçlerimiz sıkıntı çekmeyecek, onları onurlandırmaya, gururlandıramaya devam edecek." dedi.

Bir gazetecinin saldırıya yönelik soruşturmaya ilişkin sorusu üzerine Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.