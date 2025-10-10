İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, sezon başında teknik direktörlüğe Xabi Alonso'nun getirilmesiyle çıkışa geçti.

Performansıyla gündem olan Güler, zaman zaman ise top kayıpları nedeniyle eleştiriliyor. Güler'le ilgili tartışmalar, futbol izleyicilerini de ikiye böldü.

İspanya'da yayın yapan Diario AS gazetesi de canlı blog açarak, okurlarına Arda Güler hakkındaki görüşlerini sordu.

Yorumlardan bazıları şöyle: