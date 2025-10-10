İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, sezon başında teknik direktörlüğe Xabi Alonso'nun getirilmesiyle çıkışa geçti.
Performansıyla gündem olan Güler, zaman zaman ise top kayıpları nedeniyle eleştiriliyor. Güler'le ilgili tartışmalar, futbol izleyicilerini de ikiye böldü.
İspanya'da yayın yapan Diario AS gazetesi de canlı blog açarak, okurlarına Arda Güler hakkındaki görüşlerini sordu.
Yorumlardan bazıları şöyle:
- "Bence Arda Güler'in spor salonuna ihtiyacı var. İkili mücadelelere dayanacak ve pes etmeyecek güçten yoksun. Ayrıca kendisine güven kazanması için zaman tanımak lazım, kalitesi fazlasıyla var."
- "Güler fiziksel olarak iyi durumda. Artık daha dayanıklı, daha fazla düşünüyor ve daha hızlı oynuyor. Onun spor salonuna ihtiyacı olduğunu söyleyenler, tatilden bu yana nasıl kilo ve kas kazandığını gösteren videoyu izlemeliler."
- "Arda Güler'in oyun görüşü çok iyi, kalitesinden şüphe yok ancak maçın birçok anında fark edilmiyor."
- "Orta saha şu anda Arda, Tchouameni ve Ceballos'tan oluşmalı. Tchouameni sağlamlık, Güler yaratıcılık ve Ceballos kontrol sağlar."
- "Sadece Real Madrid gibi bir takım ve taraftarları Arda Güler'e yönelik eleştirileri anlayabilir. Türk oyuncu, hem bireysel hem de kolektif olarak oyunun her alanında yeteneğini birçok kez sergilemiş, potansiyeli yüksek bir elmas. Güler, dünyanın herhangi bir takımında bir yıldız olurdu. Burada onu eleştirenler, şu anda Modric'i seven ve zamanında onun Real Madrid'e uygun olmadığını söyleyenler ya da aylarca Zidane'yi yuhalayanlardır."