Canlı yayında bomba iddia: İmamoğlu İstanbul için aday yapılmayacak

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuran Yıldız, Ekrem İmamoğlu hakkında “Söylediği sözlerin üzerine çok fazla analiz yapmaya gerek yok. Diyor ki böyle giderse Ekrem İmamoğlu iletişimini, taktiklerini toparlamazsa onu İstanbul'a da aday yapmayacağız." dedi.

Canlı yayında bomba iddia: İmamoğlu İstanbul için aday yapılmayacak

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuran Yıldız, Habertürk'ün Enine Boyuna programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tekrar aday olup olmayacağı konusunda görüşünü açıkladı.

Prof. Dr. Nuran Yıldız, "Söylediği sözlerin üzerine çok fazla analiz yapmaya gerek yok. Diyor ki böyle giderse Ekrem İmamoğlu iletişimini, taktiklerini toparlamazsa onu İstanbul'a da aday yapmayacağız." dedi.

İşte Prof. Dr. Nuran Yıldız'ın Ekrem İmamoğlu sözleri:

Söylediği sözlerin üzerine çok fazla analiz yapmaya gerek yok. Diyor ki böyle giderse Ekrem İmamoğlu iletişimini, taktiklerini toparlamazsa onu İstanbul'a da aday yapmayacağız. Yani CHP Genel Başkanlığı'nı unutsun. İstanbul'da çanta da keklik değil. Büyük olasılıkla İstanbul'da aday olmayacak. Çünkü o kadar yanlış iletişim götürüyor ki. Tarzını ve uslübunu değiştirmezse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olabileceği konusunda da çok olumlu düşünmüyorum.”

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