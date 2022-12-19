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Katar'da tribünde soyunan Arjantinli kadına ceza gelecek mi

Katar'daki Dünya Kupası finaline damga vuran tribünde çıplak olarak kameralara yakalanan Arjantinli kadın taraftarın başı belaya girebilir.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 13:50
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Canlı yayında çıplak olarak dünyanın izlediği Arajntinli kadın ceza alacak mı

Katar'da tribünde soyunan Arjantinli kadına ceza gelecek mi
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Arjantinli kadın bir taraftarın final maçında tribünde soyunması olay oldu.

Gonzalo Montiel'in kupayı getiren penaltı vuruşunun sonra mutluluktan coşan Arjantinli taraftarlar üstündeki giysileri çıkardı ve sevinç naraları attı.

Kadın taraftar yetkililere yakalansa para cezasıyla karşı karşıya gelecek, hatta ve hatta parmaklıklar arkasına düşme riskiyle yaşayacaktı.

Katar yasalarına göre yabancı kadınların abaya (uzun, siyah kaftan) giymeleri gerekmese de, üstlerinin göğüslerini ve omuzlarını örtmesi gerekiyor.

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