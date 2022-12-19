Katar'da tribünde soyunan Arjantinli kadına ceza gelecek mi

Arjantinli kadın bir taraftarın final maçında tribünde soyunması olay oldu.

Gonzalo Montiel'in kupayı getiren penaltı vuruşunun sonra mutluluktan coşan Arjantinli taraftarlar üstündeki giysileri çıkardı ve sevinç naraları attı.

Kadın taraftar yetkililere yakalansa para cezasıyla karşı karşıya gelecek, hatta ve hatta parmaklıklar arkasına düşme riskiyle yaşayacaktı.

Katar yasalarına göre yabancı kadınların abaya (uzun, siyah kaftan) giymeleri gerekmese de, üstlerinin göğüslerini ve omuzlarını örtmesi gerekiyor.