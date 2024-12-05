Canlı yayında rahatsızlanmıştı! İlber Ortaylı apar topar hastaneye kaldırıldı

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Canlı yayında rahatsızlanmıştı! İlber Ortaylı apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı geçtiğimiz günlerde Okan Bayülgen'in programına konuk olmuş, programda rahatsızlanınca apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Ortaylı'nın bacağındaki yaranın mikrop kaptığı ve birtakım komplikasyonlara neden olduğu ortaya çıktı.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Okan Bayülgen'in programına konuk olmuş canlı yayında fenalaşınca yayına devam edememişti. Ortaylı'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamayı Gazeteci Fatih Altaylı yaptı. Altaylı

Ortaylı'nın durumunu şu sözlerle anlattı:

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'BACAĞINDAKİ YARA MİKROP KAPMIŞ'

"Sağlam, sağ, esen ve çok derin bir rahatsızlığı yok. Biliyorsunuz, İlber Hoca'nın işte birtakım hem yaşından kaynaklanan hem şekerden, şundan bundan kaynaklanan bazı rahatsızlıkları vardı. Bacağında bir yara vardı, o yara biraz mikrop kapmış ve o, onun mikrop kapması vücutta, zaten zorlanan, vücutta bazı şöyle, komplikasyonlara sebep olmuş.

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"KAÇIYOR HASTANEDEN"

Çok önemli değil ama önemsiz de denemez. O yüzden İlber Hoca hastanede. Doktorlardan da rica ettik, biraz tutun, diye çünkü, kaçıyor hastaneden biliyorsun. daha önce de birkaç kez, yaşadık. O yüzden şimdi kaçamasın diye özel bir şekilde hastanede tutuluyor ama çok şükür sağlığı, gayet iyi"

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