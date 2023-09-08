Canlı yayında telefonu yere düşürünce iç çamaşırı gözüktü. Stüdyodakiler ne yapacağını şaşırdı

Belçikalı araştırmacı François Gemenne katıldığı bir canlı yayın sırasında ilginç bir kaza yaşadı.Telefonu yere düşen Gemenne’nin iç çamaşırı gözüktü.

Canlı yayında telefonu yere düşürünce iç çamaşırı gözüktü. Stüdyodakiler ne yapacağını şaşırdı

İklim sorunları uzmanı François Gemenne bir televizyon kanalının canlı yayına uzaktan bağlanarak soruları yanıtlamak istedi.

Canlı yayın sırasında masanın üzerinde bulunan telefon aniden düşünce ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Uzman ismin altında iç çamaşırı olduğu düşen kameranın açısında siyah boxerının görünmesiyle ortaya çıktı.

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STÜDYODAKİLER NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

O anda stüdyodakiler de utandı. Gemene hemen toparlandı.

François Gemenne, canlı yayın kazası sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı tweette "Ahlak: Video konferans görüşmeleri için bile her zaman pantolon giyin." ifadelerini kullandı.

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