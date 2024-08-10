Canlı yayında yakalanan Hasan Arat'tan o görüntüler için flaş açıklama

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları nedeniyle Fransa’da bulunan Beşiktaş Başkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi Hasan Arat’ın geçtiğimiz günlerde Paris’te çekilen görüntüsü gündem olmuştu.

Kulaklıklarını takıp Paris sokaklarında yürüyüş yaptığı sırada beIN Sports canlı yayınına yakalanan Hasan Arat neşeli bir şekilde “başarılar” diyerek yoluna devam etmişti.

Beşiktaş başkanının bu doğal hali sosyal medyada kısa sürede gündem olurken Hasan Arat’tan sürpriz bir açıklama geldi.

"HAYAT TARZINIZI DEĞİŞTİRMEMENİZ LAZIM"

Beşiktaş Başkanı olduktan sonra hayat tarzını değiştirmediğini ifade eden Hasan Arat açıklamasında, "Türkiye'de sosyal medyanın ne kadar kuvvetli olduğunu görüyorsunuz. Bir kere ben hayat tarzımı değiştirmedim. Bugün bu görevlerde var, yarın yoksunuz. Hayat tarzınızı değiştirmemeniz lazım. Bu bluetoothsuz kulaklığı kullanma nedenim de çok basittir. Kablolu kulaklık bana güven veriyor. Çünkü düştüğü zaman kaybetme şansın yok. Dolayısıyla yani güzel bir espri oldu. Esprideki yorumlar çok iç açıcı, çok güzel, çok samimi. Ben buraya paralı bir başkan olarak gelmedim. Ben Beşiktaş'ın içinden yetişmiş bir sporcu yönetici olarak geldim. O yüzden Beşiktaşlılara çok teşekkür ediyorum beni seçtikleri için ama işin en zor tarafı bu sevgiye ve güvene layık olmak. Onun için de elimizden geldiği kadarıyla yoğun çalışıyoruz" dedi.