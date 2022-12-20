Müge Anlı doğum gününde ölümden dönmüş

Tuğba Aslanhan'ın tedavi parasını oyuncu olmak için harcayan ve adını Ezel Bayraktar olarak değiştiren Ömer Aslanhan gündeme oturmuştu. Tuğba için binlerce lira göndererek tedavisini üstlendi. Canlı yayında Tuğba'ya peruk alan ve bağış paralarını veren Müge Anlı, kaza itirafında bulundu.

Canlı yayında Tuğba için gönderilen paraları veren Anlı, "Sonu kötü olabilecek bir kaza atlattım. Evdekiler dediler ki Tuğba o kadar mutlu oldu onun duaları seni korudu" ifadelerini kullandı. Anlı nasıl bir kaza geçirdiğinden ise bahsetmedi.

KANSER HASTASI TUĞBA İÇİN TEDAVİ PARASI TOPLANDI

Kanser hasta Tuğba Aslanhan'ın tedavi parasını kayınbiraderi Ezel Bayrak heba etmişti. Müge Anlı'nın izleyicisi Tuğba'nın tedavisi için 150 bin TL gönderdi. Parayı canlı yayında teslim alan Tuğba, çok mutlu oldu ve teşekkürlerini iletti. Kaza atlatan Müge Anlı, kendisini Tuğba'nın dualarının koruduğunu ifade etti.