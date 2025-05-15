Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Elbisenin belden aşağısı olay oldu

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel, bu kez de 78'incisi gerçekleştirilen Cannes Film Festivali'nde giydiği elbise olay oldu.

Kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Erçel, Cannes Film Festivali'ne katıldı.

Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen, jüri başkanlığını Juliette Binoche'un üstlendiği 78. Cannes Film Festivali'ne giden Hande Erçel paylaşımlarını da ihmal etmedi.

BELDEN AŞAĞISI OLAY OLDU

Hande Erçel seçtiği kıyafetle sosyal medyanın diline düştü. “Mission İmpossible: The Final Reckoning” filminin galası için Giambattista Valli elbise ve Pomellato mücevherler tercih eden oyuncunun belden aşağısına bir bakan bir daha baktı.

Güzel oyuncunun tercih ettiği kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi beğenirken kimi beğenmedi. İşte sosyal medyadan yapılan yorumlar.

"Banu Alkan'dan ödünç aldı sanırım",

"Kıyafetin belden aşağısı canımı sıktı"

"O saça makyaja bu elbise ne?"

"Kadın çok güzel ama seçimleri üzüyor"

"Bu güzel kadına yapılır mı bu elbise be?"