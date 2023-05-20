Cannes'da Merve Dizdar rüzgarı! Bergüzar Korel'den övgü dolu mesaj

16-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 76. Cannes Film Festivali'nin dördüncü gününde, Altın Palmiye Ödülü için yarışan Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi 'Kuru Otlar Üstüne' binlerce izleyicinin beğenisine sunuldu.

2014 Cannes Film Festivali'nde, Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kış Uykusu' filmi, festivalin en prestijli ödülü olan 'Altın Palmiye Ödülü'nü kazanmıştı. Ceylan, başrollerinde Merve Dizdar, Ece Bağcı, Erdem Şenocak ve Deniz Celiloğlu'nun yer aldığı filmi ile ikinci kez Altın Palmiye Ödülü için Cannes'a gitti.

İlk kez kırmızı halıda yürüyen Merve Dizdar'a oyuncu Bergüzar Korel'den destek mesajı geldi.

'HEPİMİZİN BİRİCİĞİ'

NTV'de yer alan habere göre; Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi 'Kuru Otlar Üstüne' oyuncularından Merve Dizdar, festivalde büyük bir gurur yaşadı.

Dizdar’a Bergüzar Korel “Hepimizin biriciği, benim güzelim… Nasıl büyüledin herkesi kim bilir… Duygularımı anlatmam imkansız. Kalbim ağzımda…” yorumuyla destek verdi.