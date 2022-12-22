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Cansel Çördük ayıyla yatağa girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur programının yarışmacılarından Cansel Çördük sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Program bittikten sonra Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerleşen Çördük bu kez ayıya sarılıp gecelikle poz verdi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 13:43
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Cansel Çördük ayı ile yatağa girip poz verdi!

Cansel Çördük ayıyla yatağa girdi! Sosyal medyada yorum yağdı
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Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Cansel Çördük, sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 

 

Evlilik programı Kısmetse Olur programının eski yarışmacılarından Cansel Çördük, programda Eser West ile yaşadığı aşk sayesinde adından söz ettirmişti.

 

Kısmetse Olur programından sonra Türkiye'den ayrılan ve Amerika'da Los Angeles'a yerleşen Cansel Çördük, şimdilerde şarkıcılık yapıyor.

AYIYA SARILDI

Sosyal medyayı aktif kullanan Cansel, son olarak geceliğini giyip yatağa uzandı. Yatakta kocaman bir ayıya sarıldığı anları paylaşan Cansel'i görenler "Bambaşka biri oldun", "Bu pozlar çok saçma" yorumları geldi.
 

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