Cansel Çördük ayıyla yatağa girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Cansel Çördük, sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Evlilik programı Kısmetse Olur programının eski yarışmacılarından Cansel Çördük, programda Eser West ile yaşadığı aşk sayesinde adından söz ettirmişti.

Kısmetse Olur programından sonra Türkiye'den ayrılan ve Amerika'da Los Angeles'a yerleşen Cansel Çördük, şimdilerde şarkıcılık yapıyor.

AYIYA SARILDI

Sosyal medyayı aktif kullanan Cansel, son olarak geceliğini giyip yatağa uzandı. Yatakta kocaman bir ayıya sarıldığı anları paylaşan Cansel'i görenler "Bambaşka biri oldun", "Bu pozlar çok saçma" yorumları geldi.

