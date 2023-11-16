Cansu Bektaş dünya şampiyonu

Milli halterci Cansu Bektaş, gençlerde dünya şampiyonu oldu.

KAYNAK: AA
Cansu Bektaş dünya şampiyonu

Meksika'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Cansu Bektaş, kadınlar 45 kiloda 2 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcu Cansu Bektaş, Guadalajara kentindeki organizasyonda koparmada altın, silkmede gümüş, toplamda altın madalya kazanarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Aynı kiloda yarışan diğer milli halterci Gamze Altun ise silkmede altın, toplamda bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.

Cansu Bektaş'ın kulübü ASKİ Spor'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise milli sporcunun koparmada 73 kilo ile altın, silkmede 90 kilo ile gümüş, toplamda da 163 kiloluk derecesiyle altın madalya aldığı ve dünya şampiyonu olarak kürsünün en üst basamağına çıktığı belirtildi.
(AA)

Öne Çıkanlar
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Son Haberler
İbni Sina’dan saç dökülmesine karşı tarihi reçete. Saç ekim merkezlerine kilit vurduracak formül Sağlık
İbni Sina’dan saç dökülmesine karşı tarihi reçete. Saç ekim merkezlerine kilit vurduracak formül
Anneye istenen ceza belli oldu. Yeni doğurduğu bebeği havluya sarıp çöpe atmıştı Gündem
Anneye istenen ceza belli oldu. Yeni doğurduğu bebeği havluya sarıp çöpe atmıştı
Sincap kendisini besleyen kadına kurabiye hediye etti Dünya
Sincap kendisini besleyen kadına kurabiye hediye etti
İslam Memiş altın dolar ve borsada yaklaşan kıyamet için uyardı Ekonomi
İslam Memiş altın dolar ve borsada yaklaşan kıyamet için uyardı
Kombiyi yakmayan komşu yandı Gündem
Kombiyi yakmayan komşu yandı
Petrol Ofisi dünya devini satın aldı. Resmi açıklamayı az önce yaptılar Ekonomi
Petrol Ofisi dünya devini satın aldı. Resmi açıklamayı az önce yaptılar