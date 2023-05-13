Cansu Dere 14 milyonluk teklif iddiasına bakın ne dedi

Cansu Dere, 14 milyon liralık reklam teklifini geri çevirdiği iddiasına “Arkadaşlar hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Öyle bir teklif yok.” diye cevap verdi.

Cansu Dere 14 milyonluk teklif iddiasına bakın ne dedi

Oyuncu Cansu Dere, meslektaşı ve arkadaşı Selma Ergeç ile önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Dere, "14 milyon TL'lik reklamı reddetti" haberlerine de açıklık getirdi.

img-1383.jpg

Basın mensuplarını ile ayaküstü sohbet eden iki arkadaşa habercilerin "Beraber bir projeniz mi var? Onun için mi buluştunuz” sorusuna "Şu an için iş güç düşünmüyoruz. Biz çok yakın arkadaşız. Halletmemiz gereken bir iş vardı. Onun için beraberiz." dediler.

img-1384.jpg

“O ECZANEDEN HABERİM YOK”

Geçtiğimiz günlerde Ordu'da açılan bir eczaneye adı verilen Cansu Dere, konu hakkında "O eczaneden haberim yok. Bir şey diyemem." derken kısa zaman önce haberlere konu olan "14 milyon TL'lik reklamı reddetti" haberlerine de açıklık getirdi.

img-1388.jpg

Dere, "Arkadaşlar hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Öyle bir teklif yok." diyerek aracına bindi.


İlgili Haberler
Cansu Dere aylar sonra görüntülendi. Evinde kaza geçirmişti 
Cansu Dere yine evini değiştirdi. Üst üste talihsizlikler yaşamıştı
Cansu Dere'den hayranlarını üzecek haber. Sessizliğe bürünmüştü
Cansu Dere'nin evinde yangın çıktı
Öne Çıkanlar
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Korkmayın gerçek sonuçlar Yeniçağ’da olacak. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
Korkmayın gerçek sonuçlar Yeniçağ’da olacak. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
Yeniçağ sandıklar açılır açılmaz bütün sonuçları açıklayacak. Yeniçağ’ın tüm yazarları seçim bölgesinden bildirecek
Yeniçağ sandıklar açılır açılmaz bütün sonuçları açıklayacak. Yeniçağ’ın tüm yazarları seçim bölgesinden bildirecek
Üç Kız Kardeş 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Dursun Özbek Volkan Demirel'e teklif yaptı. Canlı yayında yaptığı teklifi açıkladı
Dursun Özbek Volkan Demirel'e teklif yaptı. Canlı yayında yaptığı teklifi açıkladı
Son Haberler
Merkez Bankası'ndan 13 günde kaç milyar dolar uçtu Ekonomi
Merkez Bankası'ndan 13 günde kaç milyar dolar uçtu
İnciçiçeği inmeye iyi geliyor Şifalı Bitkiler
İnciçiçeği inmeye iyi geliyor
İnciçiçeği kalp hastalıklarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
İnciçiçeği kalp hastalıklarına iyi geliyor
Soylu’nun konvoyundaki aracın çarptığı çocuk yoğun bakımda Güncel
Soylu’nun konvoyundaki aracın çarptığı çocuk yoğun bakımda
İnciçiçeği neye iyi geliyor? Şifalı Bitkiler
İnciçiçeği neye iyi geliyor?
WhatsApp güncelleniyor. İşte gelen yenilik Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp güncelleniyor. İşte gelen yenilik