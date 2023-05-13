Cansu Dere 14 milyonluk teklif iddiasına bakın ne dedi

Oyuncu Cansu Dere, meslektaşı ve arkadaşı Selma Ergeç ile önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Dere, "14 milyon TL'lik reklamı reddetti" haberlerine de açıklık getirdi.

Basın mensuplarını ile ayaküstü sohbet eden iki arkadaşa habercilerin "Beraber bir projeniz mi var? Onun için mi buluştunuz” sorusuna "Şu an için iş güç düşünmüyoruz. Biz çok yakın arkadaşız. Halletmemiz gereken bir iş vardı. Onun için beraberiz." dediler.

“O ECZANEDEN HABERİM YOK”

Geçtiğimiz günlerde Ordu'da açılan bir eczaneye adı verilen Cansu Dere, konu hakkında "O eczaneden haberim yok. Bir şey diyemem." derken kısa zaman önce haberlere konu olan "14 milyon TL'lik reklamı reddetti" haberlerine de açıklık getirdi.

Dere, "Arkadaşlar hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Öyle bir teklif yok." diyerek aracına bindi.



