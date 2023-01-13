Cansu Dere İspanya’da ödül alması beklenirken düzenlenen törene katılamadığı öğrenildi. Melis Sezen ile İspanya’ya hareket etmesi planlanan uçağa binemeyen Cansu Dere rahatsızlanarak müşahede altına alındı. Peki, Cansu Dere’ye ne oldu? Cansu Dere’nin sağlık durumu nasıl?

Cansu Dere İspanya’da 2014’ten bu yana verilen “Altın Üzüm Bağı Ödülleri”ne katılması bekleniyordu. Bu yıl 8’incisi düzenlenecek ödül törenine katılmak için yola çıkan Cansu Dere havalimanında rahatsızlandı.

TV100'ün haberine göre; Cansu Dere, sağlık engeli nedeniyle bu sabah İspanya seyahatini iptal etti.

İspanya’daki törende Türk dizilerinin İspanya’daki başarısından dolayı Cansu Dere ve Melis Sezen’e ödül verileceği açıklanmıştı. Törene katılmak için Cansu Dere ile Melis Sezen bu sabah havalimanında buluştu ancak Cansu Dere uçağa binmeye hazırlanırken fenalaştı.

Rengi bembeyaz olan ve ayakta duramayan Cansu Dere sağlık engeli nedeniyle uçağa binemedi.

Cansu Dere’ye yapılan kontrolde gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Melis Sezen ise tören için İspanya’ya uçtu.