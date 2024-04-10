Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun: 'Yılmaz abim bana kızmaz'

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Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun: 'Yılmaz abim bana kızmaz'
Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığını itiraf eden Cansu Taşkın'a gelen yalanlamaların ardından Taşkın’ın kız kardeşi Elif Vurgun, Erdoğan ve Taşkın'ın samimi karelerini paylaşmaya devam ediyor. Vurgun paylaştığı fotoğraflarla ilgili olarak “Yılmaz abim bana kızmaz” dedi.

Hem senaristliğini yaptığı hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi ile uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Yılmaz Erdoğan, son zamanların en merak edilen isimlerinden biri haline geldi.

Özel yaşantısını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Erdoğan, son birkaç gündür karmaşık aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Birkaç ay önce Yılmaz Erdoğan'ın Cansu Taşkın isimli mankenle iki yıldır ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

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Bu iddianın ardından geçtiğimiz günlerde Cansu Taşkın, katıldığı bir Youtube programında ilişki iddialarının gerçek olduğunu söyledi. Taşkın'ın bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu fakat sonra olayın Cansu Taşkın’ın anlattığı gibi olmadığını iddia eden bir haber geldi.

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Taşkın'ın açıklamasının yalan olduğu ve ikilinin birkaç kez görüştüğü, Taşkın'ın ise Yılmaz Erdoğan'a bir yıldır ulaşamadığı iddia edildi.

Bu haberden sonra Cansu Taşkın'ın kız kardeşi Elif Vurgun, Yılmaz Erdoğan’ın Cansu Taşkın’la ile olan ilişkisini sosyal medya hesabında ikilinin öpüştüğü bir videosunun yanı sıra birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Elif Vurgun, sosyal medya hesabından Yılmaz Erdoğan'ın ailesine olan bağlılığını ve ilişkilerini açıkladı. Yaptığı paylaşımlar için “Yılmaz abim bana kızmaz” dedi.

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