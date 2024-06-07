Çapkın kocaya cümbür cemaat baskın. 400 milyon kez izlendi

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, ismi belirtilmeyen bir kadın ailesiyle birlikte kocasını ve onun sevgilisini bir otel odasında yakalandı.

Videoda, aldatılan kadın ve ailesinin, erkeği ve onun sevgilisini dövdüğü görülüyor. Bu olay, sosyal medyada büyük ilgi çekmeyi başardı.

Sosyal medyada dolaşıma giren bir başka videoda, bir kadın ve ailesi, otel odasında kocasını ve onun sevgilisini basıyor.

Eşini ve sevgilisini aynı yatakta yakalayan kadın, sinir krizine giriyor ve ikisine de saldırıyor.

Erkeğin sevgilisi kendini korumaya çalışırken, kadının annesinin ona tekme ve yumruk attığı görülüyor.

Aldatan koca ise, eşinin ve ailesinin saldırısından korunmak için yastığı kalkan olarak kullanıyor, fakat bu savunma yeterli olmuyor.

Bu görüntülerin 400 milyon kez izlendiği görüldü.

DAHA ÖNCE DE BAŞKA KADIN BASMIŞTI...

Bir adam, başka bir kadınla buluşurken kız arkadaşı tarafından suçüstü yakalandı ve bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Bir adam, başka bir kadınla buluştuğu sırada kız arkadaşı tarafından yakalanınca, bu olay sosyal medyada hızla yayılmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede pek çok kişinin ilgisini çekti ve milyonlarca kez izlenmişti.

Videoda, ismi açıklanmayan bir adamın, başka bir kadınla bir aradayken kız arkadaşı tarafından yakalandığı anlar yer almıştı.

Adamın şaşkın ifadesi ve ne yapacağını bilememesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü ve çok sayıda yorum almıştı.

İkili, keyifli bir şekilde vakit geçirirken, ansızın ortaya çıkan kız arkadaşının gölgesiyle neşeli anları bölündü.

Birdenbire karşısında kız arkadaşını bulan adam, ihanet etmediğini iddia ederek kendini savunmaya çalıştı.