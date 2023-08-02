Cardi B’nin hayranına fırlattığı mikrofon rekor fiyata satışa çıktı

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Cardi B.’nin Las Vegas konserinde hayranına fırlattığı mikrofon geliri bir hayır kurumuna bağışlanmak üzere internet üzerinden satışa çıkarıldı.

Cardi B’nin hayranına fırlattığı mikrofon rekor fiyata satışa çıktı

Geçtiğimiz günlerde sahnede performans sergilerken bir hayranının kendisine içecek fırlatmasıyla karşılaşan Cardi B, mikrofonunu hayranının üzerine fırlattığı bir görüntüyle gündeme gelmişti. Görüntüler sonrası Cardi B’ye sevenleri destek olmuştu.

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Ancak kısa süre sonra söz konusu olayın hemen ardından olaydan başka görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerde Cardi B'nin başta kendisine içecek atılmasını istediğini izlemiştik.

Daha sonra biri ona bir bardak dolusu içecek ve buz atıldığında soğukkanlılığını kaybedip mikrofonu seyirciye fırlattığı görüntüler Cardi B.’nin iki ayrı yüzünü gözler önüne serdi.

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Gelişmeler üzerine ünlü rapçi hakkında çeşitli tartışmalar yayılmaya başladı. Kimileri Cardi B'yi desteklerken, kimileri ise bu tür tepkilerin kabul edilemez olduğunu savundu.
Öte yandan, olayın kahramanı olan mikrofon da ilgi odağı haline geldi.

TMZ’nin haberine göre Ünlü şarkıcının, kalabalığa fırlattığı mikrofon aslında The Wave in Sin City adlı bir ses prodüksiyon şirketine ait.

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Alınan bilgiye göre olaylı mikrofon açık artırmaya çıktı. Mikrofonun sahibinin, satıştan elde edilecek geliri birkaç hayır kurumuna fayda sağlamak için kullanmaya karar verdiği öğrenildi. Mikrofonun satış sitesindeki güncel fiyatı 50.000 dolar görünüyor.

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