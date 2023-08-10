Caretta caretta yuvası üzerindeki koruma kafesini kaldırıp ateş yaktılar

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, çevresi kafeslenerek koruma altına alınan caretta caretta yuvasının kafesini yana kaydırıp yuva üzerinde ateş yaktıkları tespit edildi.

Caretta caretta yuvası üzerindeki koruma kafesini kaldırıp ateş yaktılar

Olay, dün gece Koru Sahili’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde koruma altına alınan caretta caretta yuvalarını kontrol etmek için bölgeye giden Gazipaşa Hepimizin Platformu Sözcüsü Güldane Şahin ve bir grup çevreci, çevresi kafeslenerek koruma altına alınan caretta caretta yuvasının üzerinde ateş yakıldığını ve ateşin halen sönmediğini gördü. Sorumsuz kişi ya da kişilerce yapılan feci olay sonucunda yuvadaki deniz kaplumbağa yumurtalarının zarar gördüğünün belirten Şahin, olaya tepki gösterdi.

“YUVA VE YUMURTALAR ZARAR GÖRMÜŞ”

Carettacarettalara en çok insanların zarar verdiğini dile getiren Şahin, “Gazipaşa’nın Koru, Selinus ve Kahyalar sahillerinde biliyorsunuz ki caretta carettalar vardır. Caretta carettalar, bu sahillerimize 1 Mayıs -15 Ağustos arası yumurtalı yuva yaparlar. Haziran-eylül aylarında da yavru çıkışlarımız olur. Bu dönemlerde gerek insan faktörü, gerekse yabani hayvanlar, sahipsiz köpekler yuvalara ve yavrulara zarar verirler. Ama en çok insanlar zarar verir. Bugün sabah Koru Sahili’nde Kalenin dibindeki yerde bulunan yuvanın kafesini yana itmişler yuvanın üzerinde ateş yakmışlar. Henüz çıkış yapmamış olan bir yuvamız olduğundan dolayı bütün yavrular ve yumurtalar zarar görmüş. Sahillerimiz sit alanlarıdır, bu dönemlerde ateş yakmayalım, arabayla kumsala girmeyelim, yuvalara ve yavrulara zarar vermeyelim. Doğaseverler olarak herkesi doğamızı korumaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

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