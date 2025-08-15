Caretta Caretta’da ender olay! Manavgat'ta Siyam ikizi yavru bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen deniz kaplumbağası izleme çalışmaları sırasında nadir bir olay gözlemlendi. Köprülü Kanyon Milli Parklar Şefliği’nin yuva kontrollerinde, canlı siyam ikizi bir Caretta caretta yavrusu bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün onayı ve Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nin uygun görüşüyle yürütülen “Antalya, Manavgat Kıyısında Deniz Kaplumbağalarının (Caretta caretta & Chelonia mydas) İzlenmesi ve Korunması” projesi kapsamında yapılan bu gözlem, uzmanlar tarafından titizlikle araştırılıyor.

Projede, Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Sert ve DEKAFOK – Kıyı Koruma Derneği Başkanı Seher Akyol araştırmacı olarak yer alıyor. Bu nadir durum, veteriner hekimler ve akademisyenler tarafından ayrıntılı olarak inceleniyor.

Uzmanlar, bilimsel etik ve koruma ilkelerine uygun şekilde izlenen bu tür anomalilerin geçmişte de Türkiye kıyılarında görüldüğünü belirtti. Ayrıca, bu olayların biyolojik çeşitlilik ve deniz ekosistemlerinin takibi için değerli veriler sağladığı vurgulandı.

