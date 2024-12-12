Cari denge 5 yılın ardından ilk kez 5 ay üst üste fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan cari denge açıklaması. Merkez Bankası'dan yapılan açıklamaya göre cari denge 5 yılın ardından üst üste 5 ay fazla verdi.

Merkez Bankası verilerine göre, cari denge ekim ayında 1,88 milyar dolar vererek, beklentilerin üzerinde geldi.

Cari denge ile ilgili beklentiler ise 1,3 milyar dolar fazla vermesi yönündeydi. Açıklanan rakamlarla birlikte cari denge beklentilerin üzerinde gelmiş oldu.

Böylece cari denge haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında da fazla vermiş oldu.

BEŞ YIL SONRA BİR İLK

Böylece cari dengede 5 yıl sonra ilk kez üst üste beş ay fazla görüldü.

Cari denge en son 2019'da mayıs-kasım döneminde dört ay üst üste fazla vermişti.