Çarkıfelek yarışması ekranlara geri dönüyor. Yeni kanalı ve sunucusu da belli oldu

Televizyon tarihine damga vuran Çarkıfelek yarışması, ekranlara geri dönüyor. TV 8'de yayınlanacak yarışmanın yeni sunucusu ise Cem Davran oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Çarkıfelek yarışması ekranlara geri dönüyor. Yeni kanalı ve sunucusu da belli oldu

1975 yılında TRT 1'de yayınlanmaya başlayan ve daha sonra birçok kanalda seyirciyle buluşan Çarkıfelek yarışması, yeni kanalı ve sunucusuyla ekrana dönüyor. TV8 ekranlarında seyirciyle buluşacak olan yarışmayı Cem Davran sunacak.

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DAHA ÖNCE BİRÇOK İSİM SUNMUŞTU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, televizyon tarihinin fenomen yarışması Çarkıfelek, TV8 ekranlarında yayınlanacak. Daha önce birçok ismin sunduğu yarışmanın yeni sunucusu Bambaşka Biri dizisinin başrol oyuncularından Cem Davran oldu.

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Çarkıfelek'i geçmişte ilk olarak Güner Ümit'in sunmuş daha sonra da Tarık Tarcan, Halit Kıvanç, Mehmet Ali Erbil, İlker Ayrık, Emre Karayel ve Onur Büyüktopçu gibi ünlü isimler sunmuştu.

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