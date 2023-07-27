Carlo Ancelotti Arda Güler'in ne zaman forma giyeceğini açıkladı

Editör: Ufuk Cingöz

Fenerbahçe’den rekor bir ücretle transfer edilen ancak antrenman sırasında yaşadığı sakatlık sebebiyle Milan ve Manchester United maçlarında forma şansı bulamayan Arda Güler’e Ancelotti’den sevindirici haber geldi.

"ARDA GÜLER GİBİ"

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti Manchester United maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Courtois'nın ufak bir problemi vardı ve risk almadık. Bir sonraki maçta sahada olacak. Arda Güler gibi. O da çok yakında sahaya çıkacak" ifadelerine yer verdi.

SIRADAKİ MAÇ EL CLASSICO

İspanyol devi katıldığı Soccer Champions Tour turnuvası kapsamında 30 Temmuz’da ezeli rakibi Barcelona ile 3 Ağustos'ta ise Juventus ile karşı karşıya gelecek.