Carlos Alcaraz'dan tarihi başarı

İspanya’nın genç yıldızı Carlos Alcaraz, Rotterdam Açık finalinde Avustralyalı Alex de Minaur’u 6-4, 3-6, 6-2’lik setlerle mağlup ederek ilk kapalı kort zaferine ulaştı. Bu, 21 yaşındaki oyuncunun kariyerindeki 17. ATP şampiyonluğu olurken, aynı zamanda 2023 Eylül ayında Pekin’de kazandığı turnuvadan bu yana elde ettiği ilk kupaydı.

Dört Grand Slam şampiyonluğu bulunan Alcaraz, final mücadelesinde üçüncü seri başı De Minaur’a karşı zorlu bir mücadele verdi. İkinci seti kaybederek maçı karar setine taşıyan İspanyol raket, final setinin altıncı oyununda servis kırarak üstünlüğü ele geçirdi ve son iki oyunu da kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

TÜM KORTLARDA ŞAMPİYON

Son Fransa Açık ve Wimbledon şampiyonu olan Alcaraz, 2022 yılında da Amerika Açık’ı kazanarak üç farklı zeminde Grand Slam zaferi yaşamıştı. Rotterdam Açık’ta kazandığı bu şampiyonluk, onun kapalı sert zemindeki ilk büyük başarısı oldu.

Avustralya Açık çeyrek finalinde Novak Djokovic’e mağlup olduktan sonra ilk kez korta çıkan Alcaraz, Rotterdam’daki ilk turnuvasında kupayı kaldırarak kendisi için yeni bir başarı kapısı açtı. Tribünlere teşekkür eden genç yıldız, "Bu hafta benim için çok özel geçti. İlk kez burada oynuyorum ve böyle bir başlangıç yapmak harika" dedi.

DE MİNAUR’UN ROTTERDAM ŞANSSIZLIĞI DEVAM EDİYOR

Öte yandan, 25 yaşındaki Alex de Minaur için Rotterdam’daki final mücadelesi bir kez daha hüsranla sonuçlandı. Geçtiğimiz yıl finalde dünya 1 numarası Jannik Sinner’a kaybeden Avustralyalı tenisçi, bu kez de Alcaraz’a yenilerek üst üste ikinci kez turnuvayı ikincilikle tamamladı.

Maç sonrası yaptığı açıklamada gelişiminden memnun olduğunu dile getiren De Minaur, "Son birkaç yılda oyunumda büyük ilerlemeler kaydettim ve daha fazlası için çalışmaya devam edeceğim. İki yıldır burada finalist oluyorum, umarım bir gün bu kupayı kaldırabilirim" ifadelerini kullandı.

Bu sonuçla Carlos Alcaraz, 2024 sezonuna güçlü bir başlangıç yaparken, Alex de Minaur Rotterdam’daki ilk şampiyonluğu için bir yıl daha beklemek zorunda kaldı.