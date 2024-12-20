Carmelo Anthony, LeBron James takası hakkında konuştu

NBA tarihinin en büyük oyuncularından biri olan LeBron James, kariyerinde hiçbir zaman takas edilmedi. Bu durum, hem sahadaki etkisi hem de kişisel kararlarının NBA üzerindeki gücüyle açıklanabilir. Carmelo Anthony, kendi podcast’i 7PM in Brooklyn’de yaptığı açıklamada, LeBron’un takas edilme ihtimaline dair ilginç detaylar verdi.

“Takımlar, hangi paketleri oluşturabileceklerini görmek için sürekli arıyorlar,” diyen Anthony, bu süreçlerin çoğunlukla sonuçsuz kaldığını belirttikten sonra “LeBron, eğer takas edilmek isterse bunu kendisi sağlar. Ancak şu an böyle bir durum söz konusu değil.” dedi.

LEBRON’UN EŞSİZ KARİYERİ

LeBron James, 20 yıllık NBA kariyerinde hiçbir zaman takas olmamış bir oyuncu olarak farklı bir yerde duruyor. Geçtiğimiz sezonun takas döneminde de kendisine gelen teklifleri reddetmişti. Anthony’e göre, bu sezon da benzer bir senaryo yaşanacak.

The Athletic’ten Jovan Buha’nın analizine göre, Lakers yönetimi James ve Anthony Davis’i “dokunulmaz” oyuncular olarak görüyor. “Los Angeles’tan ayrılmayı kendileri istemedikçe Davis ve James’in takas edilmesi neredeyse imkânsız,” diyor Buha.

MELO’NUN KAÇAN FIRSATLARI

Carmelo Anthony, Lakers ile ilgili kaçan fırsatlara da dikkat çekti. Dwyane Wade’in podcast’inde konuşan Anthony, Kobe Bryant ve Pau Gasol ile oynama fırsatını kaçırdığı bir takası anlattı.

“O dönem anlaşma yapılmıştı. Ben ve Nene, Lamar Odom ve Andrew Bynum karşılığında takas edilecektik. Ancak gerçekleşmedi,” diyen Anthony, bu fırsatın gerçekleşmemesini kariyerindeki en büyük “keşke”lerden biri olarak nitelendirdi.

LEBRON’UN GELECEĞİ NE OLACAK?

Yaklaşan takas dönemiyle birlikte LeBron James hakkındaki söylentiler tamamen sona ermeyecek gibi görünüyor. Ancak Anthony’nin belirttiği gibi, James’in kendisi istemedikçe bu iddiaların gerçek olması zor. Lakers yönetimi de James ve Davis’i merkezde tutarak playoff hedeflerini gerçekleştirmeye odaklanmış durumda.

LeBron James ise kariyerini kendi şartlarında yönlendirmeye devam ediyor. Lakers formasıyla bir başka şampiyonluk hedefine odaklanan James, NBA tarihindeki yerini daha da sağlamlaştırma yolunda ilerliyor.