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Çarpışan galaksilerin fotoğrafı paylaşıldı

Hubble Uzay Teleskobu, çarpışan iki galaksinin görüntülerini kaydetti.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 16:56
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Çarpışan galaksilerin fotoğrafı yakalandı

Çarpışan galaksilerin fotoğrafı paylaşıldı
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Hubble Uzay Teleskobu, James Webb Uzay Teleskobu'nun göreve başlaması sonrası çarpıcı görüntüler göndermeye devam ediyor. NASA ve ESA, yaklaşık 670 milyon ışık yılı uzaklıkta garip bir galaksi çarpışması olan Arp-Madore 417-391'in Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilmiş görüntüsünü yayınladı.

İki galaksinin kütle çekimi mücadelesi, ortaya garip bir halka şekli çıkarmış. Bu şeklin içinde galaksi merkezleri birbirine yakın duruyor ve yıldız püskürmeleri çevrelerinde bir daire oluşturuyor.

CHİP'ten aktarılan bilgilere göre; Teleskop, birleşmeyi garip galaksilerin ve hatta karanlık maddenin saptanmasına yardımcı olan ve uzun süredir hizmet veren Gelişmiş Araştırma Kamerasını kullanarak tespit etti.
Araştırmacılar bu tespitten sonra daha ayrıntılı görüntüler almak ve daha fazla bilgi edinmek için, James Web Uzay Teleskobu'nu bu noktaya çevirecek.

Hubble Uzay Teleskobu yavaş yavaş kullanılabilir ömrünün sonuna doğru geldiğinden dolayı, bu tür görüntüleri artık çok sık göremeyeceğiz. Son birkaç yılda birçok sistem hatası yaşandı ve herhangi bir değişiklik olmazsa, teleskobun 2030 yılında Dünya’ya geri düşeceği düşünülüyor. Bu son galaksi çarpışması görüntüsü, Hubble Uzay Teleskobunun son muhteşem eserlerinden biri olabilir.

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