Çarptığı adamın çakmağı cama saplandı

İHA'nın haberine göre, olay, Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Bolvadin Uygulamalı Birimler Fakültesi önünde yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan İ.Ç. (38) isimli şahsa Ö.C., idaresindeki 26 UY 270 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisi ile metrelerce yükseğe fırlayan İ.Ç., otomobilin önüne düştü. İ.Ç., kaza esnasında cebinden fırlayan çakmak ise ön cama saplandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.