Çarşaf ölüme böyle davetiye çıkarıyor

Uyku sağlığımız için çok önemli bir etken olduğu biliniyor. Ancak uyuduğumuz yerin ve yatağın da temiz ve konforlu olması gerektiğinin altı çizildi.

Çarşaflarımızın kalitesi ve hijyeni de bu konuda büyük rol oynar. Kirli veya kalitesiz çarşaflar ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Hatta bazen hayati tehlike bile oluşturabilir.

Temiz çarşaflarla uyumak bizi daha mutlu ve rahat hissettirir. Çarşaflarımızı düzenli olarak değiştirmek bazen zahmetli görünebilir. Ancak yapılan bir araştırmaya göre İngilizlerin üçte biri yatak takımlarını yılda sadece bir kez yıkıyor. Oysa bilim insanları çarşafların ve yatak örtülerinin sık sık yıkanması gerektiğini belirtti.

Kirli yatak takımları zatürre, apandisit ve gonore gibi ciddi hastalıklara sebep olabiliyor. Vücudumuz uyurken binlerce ölü deri hücresi, sıvı ve yağ salgılıyor. Bu da alerjiye neden olabiliyor.

Hastalığı olan kişilerin çarşaflarını her gün değiştirmesi tavsiye ediliyor. Aksi halde daha büyük problemler yaşanabilir. Bu problemlerin belirtileri arasında öksürük, hapşırma, deri döküntüleri, göz kaşıntısı ve burun akıntısı sayılabilir. Toz akarları da astım hastaları için tehlikeli olabilir. Bu yüzden yatak takımlarınızı sık sık yıkamak sağlığınız açısından yararlı olacaktır.

ÇARŞAF BAKTERİLERİ CİLDE ZARAR VERİR

Ünlü dermatologlar, vücudumuzda kendi hücrelerimizden daha fazla mikrop olduğunu söyleyerek ve şöyle devam etti:

“Ölü deri hücrelerini çarşaflarınızda biriktirdiğinizde, bu mikroplar çoğalabilir. Cildinize geri geldiklerinde kıl kökü iltihabına neden olabilirler”

Apandisit, mikrop veya parazitlerin sindirim sistemine girmesiyle de ortaya çıkabilir. Bu nedenle yatak takımlarınızı haftada en az bir kere yıkamanız gerekir.