Çarşı öyle bir şey söyledi ki hakim de şaşırdı

Tekrar başlayan Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın Gezi Parkı davasında mahkeme hakimi ile sanıklar arasındaki diyalog dikkat çekti.

Çarşı öyle bir şey söyledi ki hakim de şaşırdı

Gezi Parkı olaylarına ilişkin aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı mensuplarının da bulunduğu 35 sanığa, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü kurma veya yönetme ile örgüte üye olma" suçlarından verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Bozma ilamında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki Gezi Parkı olaylarına ilişkin dosya ile bu dosya arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilerek, dosyaların birleştirilerek karar verilmesi istenmişti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de 35 sanıkla ilgili yaptığı yargılamada, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamına uymuştu.

"15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olaylarına" ilişkin Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılamasını yapan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Çarşı mensuplarının da aralarında bulunduğu 35 sanıklı davaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazarak, yargılama konusu eylemler açısından hukuki ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle dava dosyalarının birleştirilmesine ilişkin görüş sormuştu.

Bu mahkemenin birleştirme konusunda muvafakat vermesinin ardından dava dosyaları, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirilmişti.

Davanın 21 Şubat 2022'de yapılan duruşmasında mahkeme heyeti, dosyada tutuklu sanık kalmaması, tüm sanıkların savunmalarının alınmış olması ve Yargıtay ilamında araştırılması istenen hususların henüz tamamlanmamış olmasını dikkate alarak 35 sanığın yargılandığı bu dosyayı ayırmıştı.

İşte o duruşma İstanbul 13. Ağır Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya 3 tutuksuz sanık ile sanık avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne yönelik gerçekleştirilen eylemlere ilişkin kamera kayıtları ve görüntülerle ilgili Adli Tıp Kurumu raporunun henüz hazırlanmadığını bildirdi.

Bunun üzerine sanıklardan Volkan Eroğlu, 9 ay önce Adli Tıp Kurumuna gönderilen dosyaya dair raporun hala hazırlanmamasına tepki göstererek, "10 sene sonra gelir mi acaba hakim bey? Arkadaşımız İBB çalışanı, mağdur oluyor mesela. İnsanların geçimini sağlaması gerekiyor. Güvenlik soruşturmalarıyla ilgili bir şerh koyun" dedi.

Serkan Sevim de "İşten çıkarıldım hakim bey. En azından bir yazı yazın" ifadesini kullandı.

Mahkeme başkanı ise güvenlik soruşturmalarıyla ilgili durumun idari bir konu olduğunu belirterek duruşmayı 1 Şubat 2024'e erteledi.

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