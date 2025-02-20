Casus yazılım devi Mollitiam faaliyetlerini durdurdu

021 yılında, Wired dergisi tarafından yayımlanan bir broşürde, şirketin "Invisible Man" ve "Night Crawler" adlı casus yazılım ürünleri geliştirdiği ortaya çıktı. Bu yazılımlar, Telegram ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarından veri çekme, cihazın kamera ve mikrofonunu etkinleştirme, şifreleri çalma ve tuş vuruşlarını kaydetme gibi özelliklere sahipti.

2020 yılında, Kolombiya'da Semana Dergisi, gazetecilerinin ve ofislerinin ülkenin askeri istihbarat teşkilatı tarafından fiziksel ve dijital takibe alındığını bildirdi. Bu takip ve tehditlerin, derginin 2019 yılında askeri yetkililerin yolsuzluklarına dair yaptığı haberlerin ardından başladığı belirtildi. Sızdırılan bir sözleşmeye göre, Kolombiya Ulusal Ordusu, Mollitiam Industries'ten "Hombre Invisible" (Görünmez Adam) adlı bir sistemi yaklaşık yaklaşık 900.000 dolar karşılığında satın almayı teklif etti. Bu yazılımın, macOS ve Windows cihazlarını uzaktan veya USB sürücü aracılığıyla enfekte edebildiği, antivirüs yazılımlarını atlatabildiği ve sınırsız sayıda aktif hedefi izleyebildiği iddia edildi.

Mollitiam Industries, en az 2023 sonuna kadar aktifti. 2024 yılının başlarında, Meta tarafından yayımlanan bir raporda, şirketin İspanya, Kolombiya ve Peru'daki siyasi muhalefet, gazeteciler ve aktivistleri hedef alan sahte hesaplar ağı oluşturduğu belirtildi. Bu hesaplar, hedeflerin IP adreslerini izlemek için kullanıldı ve kimlik avı ile sosyal mühendislik saldırıları gerçekleştirildi.

İspanya, özellikle Barselona, son yıllarda İtalya ve İsrail gibi ülkelerden gelen güvenlik araştırmacılarını işe alan casus yazılım girişimlerinin merkezi haline geldi. Amnesty International'ın Güvenlik Laboratuvarı'ndan teknolog Jurre van Bergen, Mollitiam Industries'in Windows örneklerini bulduklarını ve "Invisible Man Login" olarak adlandırılan bir komuta ve kontrol sunucusunu tespit ettiklerini belirtti. Van Bergen, bu durumun casus yazılım üreticisinin ihmalkarlığını gösterdiğini ve iflas etmelerinin şaşırtıcı olmadığını ifade etti.