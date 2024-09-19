Çatalca Müftüsü işçileri 'böyle hak aranmaz' diyerek engelledi

TEK GIDA-İŞ sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan Polonez fabrikası işçileri, iki aydan fazla süredir eylem yapıyor.

Daha önce biber gazlı müdahale ile fabrikanın önünden uzaklaştırılmaya çalışılan işçiler, polisin ters kelepçeli sert müdahalesi sonrası gözaltına alınmış ve ifadelerinin ardından serbest bırakılmışlardı.

Fabrika önündeki eylem alanlarına geri dönmek isteyen işçiler, bu kez Çatalca Kaymakamlığı önünde eyleme başladı ve anayasal haklarının uygulanmasını talep ediyorlar.

"BÖYLE HAK ARANMAZ"

Kaymakamlık önünde 24 saat nöbet tutan işçilere bu sabah Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu müdahale etti.

Müftü, işçilerin gürültü yaptığını belirterek, "Böyle hak aranmaz" dedi ve işçilerle tartıştı.

Ayrıca, olan biteni görüntülemeye çalışan bir işçiyi, "Benden izin almadan çekemezsin" diyerek Müftü engelledi.

Olayla ilgili açıklama yapan TEK GIDA-İŞ örgütlenme uzmanı Suat Karlıkaya şunları söyledi:

"Polonez işçileri olarak bizler, yasal direniş hakkımızın olduğu alana geri dönmek istiyoruz. Anayasa’nın 90. maddesi ve yasalardan doğan hakkımızın uygulanmasını talep ediyoruz.

Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bugün sabah bir olay oldu. Çatalca Müftüsü buraya geldi ve bize 'hastalar var', 'insanlar rahatsız oluyor' dedi. Oysa ses kısık olduğu halde, ben kendisine bu konuyu emniyet güçlerine bildirmelerini istirham ettim. Sonrasında arkadaşlarımıza 'onu yapamazsınız, burada yaptığınız doğru değil' dedi. Sanki kolluk kuvveti gibi davrandı. Bizim burada talebimizi herkesin net bilmesi gerekiyor.

Biz bir ekmek mücadelesi veriyoruz. Keşke müftü, Ebu Zer'in dediği gibi 'Akşam aç yatıp da sabah kılıcına davranmayanın imanından şüphe ederim' diyebilseydi. Biz hakkımız olan, ekmeğimiz için mücadele veriyoruz. Çocuklarımızın geleceği için mücadele veriyoruz.

Keşke Çatalca Müftümüz de 'Bu işçiler haklıdır' diyebilseydi. Çünkü devletin bakanlığı bizi haklı bulmuş. Devlet haklı bulmuş. Maalesef patrona söz geçiremiyorlar. Biz ona söz geçirilmesi için baskı yaparken Çatalca Müftüsü'nün bu tavrını esefle kınıyoruz. Çatalca Müftüsü’nün işçilerden özür dilemesini ve işçilerin yanında olmasını talep ediyorum. Çatalca Müftüsü’nün bu tavrı abesle iştigaldir ve kendisine hiç yakışmamıştır."