Çatalca'da fabrikanın deposu alev alev yandı

Çatalca’da içerisinde kauçuk hammadde malzemeleri bulunan fabrikanın deposu alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

KAYNAK: İHA
Çatalca'da fabrikanın deposu alev alev yandı

Olay, saat 22.30 sıralarında Çatalca Çakıl Mahallesi Emre Çıkmazı Sokak üzerinde meydana geldi. İçerisinde kauçuk hammadde malzemesi bulunan tek katlı bir fabrikanın deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken alevler tüm depoyu sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İş makinesi yardımıyla deponun kapısı kırılırken yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

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