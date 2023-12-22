Catappa ne işe yarar

Hint bademi ağacı tropikal bölgelerde hayat buluyor. Onu daha çok Hindistan, Orta ve Güney Amerika’da görmek mümkün oluyor. Yeşil yapraklı meyve veren bir ağaç türü. Meyveleri tatlı ama biraz da tuzlu. Yaprakları ve kabukları da yararlı. Latince ismi ise, Terminalia catappa.

Bazı insanlar Hint bademini kakaoyla karıştırıyor. Ancak bu doğru değil. Meyvesi gıda olarak yenilirken yararları da bulunuyor. Bu yararlar arasında...

Kolesterol seviyelerini düşürmesi ve kalp hastalıklarına yatkın olanların koruyucusu olarak görülüyor.



Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için gerekli olan C Vitamini de Catappa yani Hint bademinde bulunuyor.



Yaşlanma sürecini geriletiyor.



Yüksek düzeyde antioksidanlar içeriyor.



Ağrıları azaltırken kabızlığın önünü kesiyor ve mide şişkinliğini önlüyor...