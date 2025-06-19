Çatı katında gizemli ölüm! Edirne’de 4 gündür haber alınamıyordu: Vinçle indirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Edirne’de 66 yaşındaki Levent Özülkü, çatı katındaki evinde ölü bulundu. 165 kiloluk bedeni merdivenlerden indirilemeyince vinçle alınarak cenaze aracına konuldu. Ölüm nedeni araştırılıyor.

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'de Levent Özülkü (66), 5 katlı apartmanın çatı katındaki dairesinde ölü bulundu. 165 kilo olan Özülkü'nün cansız bedeni, vücut ağırlığından dolayı merdivenlerden indirilemeyince vinçle alınıp cenaze aracına konuldu.

Nişancıpaşa Mahallesi Nakkuş Sokak üzerindeki apartmanın çatı katında yalnız yaşayan Levent Özülkü'den 4 gündür haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çilingirle girilen dairede Özülkü'nün hareketsiz bedeniyle karşılaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından Özülkü'nün 165 kilo ağırlığındaki bedeni, merdivenlerden indirilemeyince vinç çağrıldı. Özülkü'nün tabuta konulan cansız bedeni, çatı katından vinçle alınarak cenaze aracına konuldu. Özülkü'nün kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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