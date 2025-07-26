Çatıdaki alevler patlamayla kâbusa döndü! Ekipler seferber oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Batman’da bir binanın çatısında yapılan mangal ateşi faciaya neden oldu. Mangal ateşi bir ana bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı. Kıvılcım rüzgarın etkisi ile odunlara sıçradı. Ve alevler hızla yayıldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Raman Mahallesi Edip Solmaz Bulvarında bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, yakılan mangal, söndürülmeyince rüzgarın da etkisiyle çatı katındaki odunlara sıçradı.

Odunlar alev alırken, bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Çatıdaki alevler patlamayla kâbusa döndü! Ekipler seferber oldu

Çatıdaki alevler patlamayla kâbusa döndü! Ekipler seferber oldu

Çatıdaki alevler patlamayla kâbusa döndü! Ekipler seferber oldu

Çatıdaki alevler patlamayla kâbusa döndü! Ekipler seferber oldu

Çatıdaki alevler patlamayla kâbusa döndü! Ekipler seferber oldu

Çatıdaki alevler patlamayla kâbusa döndü! Ekipler seferber oldu

Çatıdaki alevler patlamayla kâbusa döndü! Ekipler seferber oldu

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