Çatıdaki tehlike: Aman dikkat! Sizin de başınıza gelmesin…

Kış mevsiminin etkisiyle, çatılarda biriken kar ve buz kütleleri, vatandaşlar için büyük tehlike oluşturmaya devam ediyor. Özellikle yoğun kar yağışlarının ardından, binaların çatılarındaki kar ve buzlar, sıcaklık değişiklikleriyle birlikte hızla eriyor ve yer çekimiyle aşağıya düşüyor. Bu durum, kaldırımlarda yürüyen insanları tehlikeye atıyor.

Buna son örnek Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşandı. Çatıdan düşen büyük bir kar ve buz kütlesi, park halindeki bir aracı ciddi şekilde hasar verirken, yolda yürüyen bir vatandaş ise son anda kendini kenara atarak olası bir felaketten kurtuldu.

Halk Sağlığı Bilim Uzmanı Dr. Cihan Önen, çatılarda biriken kar ve buz sarkıtlarının ciddi riskler oluşturduğunu belirterek, bu durumu önlemek için acil tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

Çatı saçaklarındaki buz sarkıtlarını hayatı tehlikeye atmadan temizleme yöntemleri

Bitlis'in yoğun kar yağışı ile bilinen bir bölge olduğunu hatırlatan Önen, çatıdan düşen kar ve buzların hem insanlar hem de araçlar için büyük tehlike arz ettiğini ifade etti.

Bu tür kazaların önlenmesi için uzmanlardan gelen önerilerle, işbirliği içinde kapsamlı önlemler alınması gerektiğine dikkat çekti.

Uzmanlar, kar ve buz kütlelerinin oluşturduğu risklere karşı uyarılarda bulunarak, bina sahiplerinin çatıları düzenli olarak temizlemeleri gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, binaların etrafındaki alanlarda yürüyen vatandaşların dikkatli olmaları ve mümkünse bu bölgelerden uzak durmaları tavsiye ediliyor.

Çatıdaki tehlike! 2 araç ağır hasar gördü

Çatılarda biriken kar ve buz kütlelerine karşı önlem almak, olası kazaların önüne geçmek için oldukça önem taşıyor.