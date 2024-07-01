Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı! Çamaşır ipi hayatını kurtardı

İstanbul Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında yüreklerin ağza geldiği bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, boru döşemek için çatıya çıkan 60 yaşlarındaki Hakkı isimli adam, hiçbir önlem almadan tamirata başladı. Ayağı kayan adam, dengesini kaybederek aşağıya düşerken bir ipe tutunarak iki duvar arasında kendisini sıkıştırdı.

İMDADINA İTFAİYE YETİŞTİ

Bağırarak yardım istemesi üzerine vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulunurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, adamı kurtarmak için çalışmalara başladı. Yan dairenin penceresinden müdahale eden itfaiye ekibi, adamı kurtardı.

O ANLAR KAYDA ALINDI

Yaralanan adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, -vatandaşlar o anları telefonları ile anbean kayda aldı.