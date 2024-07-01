Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı! Çamaşır ipi hayatını kurtardı

Kaynak: İHA
Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı! Çamaşır ipi hayatını kurtardı

Kağıthane'de boru döşemek için hiçbir önlem almadan çatıda tadilat yapan adam, ayağı kayınca metrelerde yükseklikten aşağıya düşerek iki duvar arasında sıkışıp kaldı.

İstanbul Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında yüreklerin ağza geldiği bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, boru döşemek için çatıya çıkan 60 yaşlarındaki Hakkı isimli adam, hiçbir önlem almadan tamirata başladı. Ayağı kayan adam, dengesini kaybederek aşağıya düşerken bir ipe tutunarak iki duvar arasında kendisini sıkıştırdı.

İMDADINA İTFAİYE YETİŞTİ

Bağırarak yardım istemesi üzerine vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulunurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, adamı kurtarmak için çalışmalara başladı. Yan dairenin penceresinden müdahale eden itfaiye ekibi, adamı kurtardı.

O ANLAR KAYDA ALINDI

Yaralanan adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, -vatandaşlar o anları telefonları ile anbean kayda aldı.

aw237365-04.jpg

aw237365-03.jpg

aw237365-01.jpg

aw237365-02.jpg

aw237365-05.jpg

Son Haberler
Dursun Özbek dişini gösterdi Spor
Dursun Özbek dişini gösterdi
Adana'da çeşitli suçlardan yakalanan 127 şüpheli tutuklandı Yerel Haberler
Adana'da çeşitli suçlardan yakalanan 127 şüpheli tutuklandı
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanları Sinan Ateş davasında. Ülkü Ocakları yöneticileri rahatsız oldu Gündem
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanları Sinan Ateş davasında. Ülkü Ocakları yöneticileri rahatsız oldu
EURO 2024'te maske dehşeti Spor
EURO 2024'te maske dehşeti
Berber ve kuaförlerde yeni başladı. Yürürlüğe bugün girdi Ekonomi
Berber ve kuaförlerde yeni başladı. Yürürlüğe bugün girdi
Sivas'ta bulunan gizemli balta Berlin'de ortaya çıktı Gündem
Sivas'ta bulunan gizemli balta Berlin'de ortaya çıktı
Mehmet Şimşek TOGG'da bulamadığı özelliği açıkladı. Bu yüzden TOGG kullanmıyormuş Ekonomi
Mehmet Şimşek TOGG'da bulamadığı özelliği açıkladı. Bu yüzden TOGG kullanmıyormuş