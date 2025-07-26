Çatıdan düşen işçi kurtarılamadı

Olay, çarşamba günü saat 18.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2'nci Cadde'deki kullanılmayan bir fabrikada meydana geldi. Çatıda söküm işlemi yapan Turgay Genç, dengesini kaybederek yaklaşık 8 metreden kafa üstü beton zemine düştü. Yaralanan Turgay Genç, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi süren Genç, dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesini rağmen kurtarılamadı. Turgay Genç'in İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.