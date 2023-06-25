Çatıdan düşen yavru martıya vatandaşlardan şefkat eli

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir binanın çatısında uçma denemesi yaparken yere düşen yavru martı duyarlı vatandaşlar tarafından yeniden yuvasına bırakıldı.

Çatıdan düşen yavru martıya vatandaşlardan şefkat eli

Liseler Mahallesi Veteriner Sokak’ta martıların çığlığı andıran seslerin geldiği yere giden duyarlı vatandaş Turan Ateş, yerde türünün ne olduğunu anlayamadığı bir kuş fark etti.

aw922625-04.jpg Ateş daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Acil Çağrı Merkezi aracılığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefi Saygın Yıldırım ile iletişime geçen Turan Ateş, kuşun martı yavrusu olduğunu ilk uçma denemesi yaparken yere düştüğünü ve herhangi bir yarası yoksa yüksek bir yere bırakılması gerektiğinin bilgisini aldı.

aw922625-01.jpgBunun üzerine Ateş, yavru martıyı çevredeki duyarlı vatandaşların desteğiyle merdivenle 4 metre yükseklikteki bir çatıya bıraktı. Ebeveyn martılar çatının üzerindeki yavrusunun yanına geldiğini gördükten sonra aşağıya indi. Mahalle sakinleri, yavru martıları yeniden ebeveynlerine kavuşturan Turan Ateş’e ise teşekkür etti.
(ÜG-DK-Y)

25.06.2023 19:55:19 TSI
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