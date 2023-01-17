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Cavill ile Superman’in yolları ayrıldı

Ekim ayında sosyal medya hesabından Superman karakterine geri döndüğünü açıklayan Henry Cavill,sosyal medyadan yeni bir açıklama yaparak Superman olarak geri dönmeyeceğini söyledi.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 17:05
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Cavill ile Superman’in yolları ayrıldı

Cavill ile Superman’in yolları ayrıldı
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Son dönemde Marvel karşısında kan kaybeden DC’nin sinema seyircisini yeniden kazanması için Warner Bros.’ta köklü değişimler yaşanmıştı.

DC Studios’un başına James Gunn ve Peter Safran getirilmişti. En önemli gelişme ise Superman cephesinde yaşandı. Önce Dwayne Johnson’ın başrolünde yer aldığı “Black Adam”ın sürpriz finalinde Henry Cavill’i yeniden Superman kostümüyle gördük ki kendisinin stüdyo ile anlaşamadığı için bu rolü bıraktığı söyleniyordu.

Ardından ekim ayında Cavill sosyal medya hesabından Superman karakterine geri döndüğünü açıkladı ve kostümlü fotoğrafını paylaştı. Aradan iki ay geçmişti ki bu sefer de tam tersi bir açıklama geldi. 

Milliyet Sanat'ta yer alan habere göre;  Cavill yine sosyal medyadan Superman olarak geri dönmeyeceğini açıkladı.

Cavill “James Gunn ve Peter Safran ile bir toplantı yaptım ve maalesef kötü haber... Nihayetinde, Superman olarak geri dönmeyeceğim. Ekim ayında stüdyo tarafından geri döneceğimin açıklanmasının ardından bu haberi vermek kolay değil ama hayat bu; nöbet değişimi gibi şeyler olur. Buna saygı duyuyorum. James ve Peter yeni bir evren inşa edecek. Onlara ve yeni evrende yer alan herkese iyi şanslar diliyorum” diye yazdı. James Gunn’ın geçmişten bağımsız, yeni bir Superman senaryosu üzerinde çalıştığı bir süredir konuşuluyordu. Oyuncu, son dönemde “Enola Holmes”un devam filmi, “Black Adam” filmindeki sahnesi ve “The Witcher” dizisinden ayrılışıyla gündeme gelmişti.

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