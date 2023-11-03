Çayı kronik öksürük ve geçmeyen balgamları kesiyor. Şifa dolu ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Bunlardan birisi olan kurtağzı otu; Çayı kronik öksürük veya geçmeyen balgamların tedavisi için tercih edilebilmesiyle dikkat çekti.

KRONİK ÖKSÜRÜK NEDİR?

Kronik öksürük sekiz hafta veya daha uzun süren öksürük olarak tanımlanır. Altta yatan birçok neden kronik öksürüğe sebep olabilir. Ancak çoğu durumda altta yatan neden tedavi edilirse kronikleşen öksürük kaybolacaktır.

KURTAĞZI OTU NEDİR?

Aslanağzıgiller familyasından; türlü renkte, güzel bir bitkidir. Kokusuzdur. Daha ziyade süs bitkisi olarak kullanılır.

KURTAĞZI OTU RESMEN ŞİFA KAYNAĞI

Kurt ağzı otu; Balgam söktürür. Bronşite iyi geliyor. Balgam söktürür. Çayı kronik öksürük veya geçmeyen balgamların tedavisi için tercih edilebilecek bir çiçek türüdür. Nefes açıcı özel bir etkisi bulunan bir bitkidir. Zatürre, soğuk algınlığı, grip veya virüslerden kaynaklı meydana gelen hastalıklar için tercih edilebilecek bitkilerden biridir. Astım için tercih edilebilecek bir ottur. Göğsü yumuşatma özelliği bulunur, bundan dolayı göğüs hastalıkları için tercih edilebilecek bir bitkidir.