Dünya genelinde milyarlarca insanın vazgeçilmezi olan çayın, sofralara geliş şekliyle ilgili ciddi bir sağlık tehlikesi bulunduğu ilan edildi. Özellikle Türkiye ve İran gibi sıcak çay kültürünün güçlü olduğu toplumlarda yaygın olan aşırı yüksek sıcaklıkta çay tüketiminin, kanser riskini dramatik ölçüde artırdığı bilim dünyası tarafından kesin olarak ifade edildi.

ULUSLARARASI AJANSLARDAN KRİTİK UYARI

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), yayımladığı bir raporda, üzerindeki içeceklerin, "olası kanserojen" olarak sınıflandırıldığını kesin bir dille belirtti. Bu sıcaklık derecesinin üzerindeki çayın düzenli tüketiminin, hücre yapısında bozulmalara yol açarak yemek borusu (özofagus) kanseri riskini yükselttiği kaydedildi.

İran'da, Dr. Farhad Islami liderliğindeki ve British Medical Journal'da (BMJ) yayımlanan kapsamlı bir araştırma, bu tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Çalışma, günlük olarak $70^\circ \text{C}$ ve daha sıcak çay içen bireylerde, içmeyenlere göre yemek borusu kanseri riskinin yaklaşık 7 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Dr. Islami, "Çay, faydalı bir içecek olabilir, ancak kritik sıcaklık eşiğini aşarak tüketildiğinde, mekanik ve termal hasar yoluyla hücre yenilenme sürecini olumsuz etkilemektedir" açıklamasını yaptı.

HARVARD'DAN MEKANİZMA AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili görüş bildiren Harvard Tıp Fakültesi'nden onkoloji uzmanı Prof. Dr. David J. Hunter, tehlikenin termal hasardan kaynaklandığını ifade etti.

Prof. Hunter, "Aşırı sıcak içecek, yemek borusunun iç yüzeyini (mukoza) tahriş eder. Bu sürekli ve kronik termal hasar, iltihaplanmaya ve ardından hücrelerin kontrolsüz büyümesine yol açan onarımlara neden olmaktadır" değerlendirmesini yaptı. Hunter, bu sürecin uzun yıllar içinde birikerek kanser gelişimine zemin hazırladığını vurguladı.

Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesi'nden beslenme epidemiyoloğu Dr. Satu Männistö ise, çayın sıcaklığının düşürülmesi için basit bir yönteme işaret etti.

Uzmanlar, çayın faydalı antioksidan içeriğinden yararlanmak ve ölümcül riskten korunmak için, "dudak yakmayacak" bir sıcaklıkta, yani en az beş dakika ılımasını bekleyerek tüketilmesi gerektiğini ısrarla ifade ettiler.