Geleneksel bir ritüel ve günlük hayatın vazgeçilmezi olan çay tüketimiyle ilgili ezber bozan bilimsel veriler geldi.

Yıllardır süregelen ve halk arasında "günde en az 1 bardak çay" sözüyle ifade edilen genel kanının, beklenen sağlık faydalarını sağlamada yetersiz olduğu anlaşıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Kanser Enstitüsü’nden (NCI) Dr. Maki Inoue-Choi liderliğindeki kapsamlı bir araştırma ekibi, siyah çay tüketiminin erken ölüm riskini ciddi oranda düşürmesi için gerekli optimum miktarı belirledi.

ERKEN ÖLÜM RİSKİ İÇİN 'SİHİRLİ DOZAJ' AÇIKLANDI

Araştırmacılar, çayın faydalarına yönelik daha önceki çalışmaların genellikle yeşil çay tüketiminin yaygın olduğu Asya toplumlarına odaklandığını, ancak siyah çay içen popülasyonlar üzerinde yeterince detaylı veri olmadığını ifade etti. Bu boşluğu doldurmak için, çay tüketiminin oldukça yüksek olduğu İngiltere’de yaklaşık yarım milyon kişi 11 yıl boyunca takip edildi.

Sonuçlar, çay içen bireylerin, hiç çay içmeyenlere kıyasla daha uzun ömürlü olma potansiyeline sahip olduğunu gösterdi.

Çalışmada, günde iki veya daha fazla fincan siyah çay tüketen kişilerde, herhangi bir nedene bağlı erken ölüm riskinin %9 ila %13 oranında daha düşük olduğu tespit edildi.

Dr. Inoue-Choi, bu oranın kalp-damar hastalıkları ve inme riskinin azalmasında da önemli bir rol oynadığını kaydetti.

UZMANLAR 'GÜNDE 4 FİNCAN'A İŞARET ETTİ

Konuyla ilgili görüş belirten yabancı uzmanlar da bu bulguları destekledi. İngiliz Kalp Vakfı'ndan (British Heart Foundation) kıdemli diyetisyen Tracy Parker, çayın antioksidanlar açısından zengin bir kaynak olduğunu ifade etti. Parker, flavonoidler adı verilen bu antioksidanların kan damarı sağlığını desteklediğini ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olduğunu, ancak bu faydanın görülebilmesi için günde en az 2 ila 4 fincan tüketimin ideal olduğunu dile getirdi.

ABD merkezli Tufts Üniversitesi'nde Beslenme Bilimi ve Politikası profesörü Dr. Alice H. Lichtenstein ise, çayın faydalarının sadece içeriğindeki bileşenlerle sınırlı kalmadığını belirtti.

Dr. Lichtenstein, çalışmanın çay tüketimi ile düşük ölüm riski arasındaki bağlantıyı güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu, ancak çayı şekersiz ve ideal sıcaklıkta tüketmenin altını çizdiğini ifade etti.

Uzmanlar, çok sıcak çay tüketiminin yemek borusu kanseri riskini artırdığı yönündeki önceki uyarılara dikkat çekti.

BİLİMSEL VERİLER KALP SAĞLIĞINI DESTEKLEDİ

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) bünyesinde yayımlanan diğer araştırmalar da siyah çayın olumlu etkilerini ortaya koydu.

Düzenli çay tüketiminin kolesterol seviyelerini dengelediği ve damar sertliğini önlediği yönünde bulgulara rastlandı.

Artık kesinleşen bilimsel veriler ışığında, uzun yıllardır süregelen "bir bardak yeterli" görüşünün yerini, faydaların en üst düzeye çıkarılması için günde en az iki fincan ve ideal olarak daha fazla siyah çay tüketimi aldığı anlaşıldı.