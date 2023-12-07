Çaykur Rizespor gol yağdırdı

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda fark atarak tur atladı.

KAYNAK: AA
Çaykur Rizespor gol yağdırdı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Bucaspor 1928'i 4-0 yenen Çaykur Rizespor, 5. tura yükseldi.

42. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Laine'nin aşırdığı pasta savunmanın arkasına hareketlenen Gaich'in ceza sahası içerisine girdikten sonra bekletmeden sağ ayak içi vuruşunda, top filelere gitti: 1-0

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 sona erdi.

47. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Olawoyin'in ara pasında, ceza yayı üzerinde Gaich'in kontrol edip vuruşunda, top kaleci Korcan Çelikay'ın sağından filelere gitti: 2-0

70. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, sağ taraftan Pinchi'nin ceza sahasına ortasında savunmadan uzaklaştırmaya çalıştığı top Varesanovic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda yerden seken meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0

88. dakikada fark 4 oldu. Varesaovic'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında Gaich, altı pas içerisinde savunmandan seken topu boş kaleye gönderdi: 4-0

Maçı 4-0 kazanan ev sahibi ekip adını 5. tura yazdırdı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Kapluhan, Ali Uğurtan Demirtaş

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin (Dk.46 Zafer Görgen), Eray Korkmaz, Alikulov (Dk.73 Sinan Osmanoğlu), Seyfettin Anıl Yaşar, Halil İbrahim Pehlivan (Dk.73 Alberk Koç), Laine (Dk.65 Mithat Pala), Olawoyin, Faye (Dk.65 Varesanovic), Benhur Keser, Pinchi, Gaich

Bucaspor 1928: Korcan Çelikay, Emre Erdem, Doğan Can Otman, Sadi Karaduman, Mehmet Sak (Dk.71 Enes Alıç), Taşkın Çil, Furkan Çil, Ege Okka (Dk.53 Ahmet Aslan), İlhan Depe, Sefa Yılmaz (Dk.78 Arda Usluoğlu), Yasın Öztekin

Goller: Dk.42, 47 ve 88 Gaich, Dk.70 Varesanovic (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk.90 Eray Korkmaz (Çaykur Rizespor)

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